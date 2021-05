Uomini e Donne, raptus di Tina Cipollari contro Gemma Galgani: "Sai cosa sei?", basta un "moscerino" e volano stracci

28 maggio 2021 a

a

a

Tina Cipollari crede che Gemma Galgani sia finta e non perde occasione per ricordarglielo. Anche nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5, la storica opinionista del programma si è rivolta alla dama torinese dicendole: “Non puoi emozionarti anche se vola un moscerino". Gemma, infatti, si è commossa in studio guardando una vecchia coppia del programma che ha raccontato la loro relazione dopo aver abbandonato la trasmissione.

"Maschi e femmine". Uomini e donne, l'orrore segreto subito da Natalia Paragoni: "Perché da ragazzina venivo denigrata"

Quella andata in onda questo pomeriggio è l’ultima puntata di Uomini e Donne, almeno per questa stagione. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, si fermerà per la pausa estiva e tornerà in onda a settembre. Protagonisti di oggi sono stati i cavalieri e le dame del Trono Over. E come al solito non è mancato il battibecco tra Tina e Gemma.

"Ha provato a portarmi in camera". Gelo in studio dalla De Filippi: il "Cavaliere"? Senza precedenti

Alle accuse della Cipollari, la Galgani ha risposto: “Mi emozionano tutte le coppie perché rappresentano quello che vorrei”. Quella appena passata, infatti, non è stata una stagione ottima per la dama torinese dal punto di vista sentimentale: tante sono state le delusioni amorose. "Adesso non posso più mostrare le mie emozioni?", ha chiesto infastidita Gemma a Tina. Che però ha continuato a non credere alla sua storica rivale e l’ha accusata: “La tua è solo strategia".

"Di chi era l'amante Gemma Galgani". Tina, sconcerto a Uomini e donne: tira fuori i messaggi, gossip rovinoso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.