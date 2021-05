Striscia la Notizia, "cancro e omosessualità": le specialità del santone, beccato durante un esorcismo a Roma

28 maggio 2021 a

Un sedicente mago che sostiene di saper “curare” l’omosessualità e non solo: di questo si è occupata Striscia la Notizia in un servizio dell’inviata Chiara Squaglia. Secondo il santone, infatti, gay e lesbiche rappresenterebbero una manifestazione di Satana.

Grazie a un attore, il tg satirico è riuscito a entrare nella casa dell’uomo a Roma durante quello che potrebbe essere definito un esorcismo. Il santone, infatti, è stato ripreso da una telecamera nascosta di “Striscia” mentre - chinato sul suo "paziente" - urlava: “Vattene via. Nel nome di Dio lascialo, ti ho detto lascialo”. E non è finita qui. Perché il rito prevedeva anche una lavata di capo purificatrice. “Oggi ti bagnerò solo la testa, ma la prossima volta ti farò la doccia. È un po’ fredda ma non ti preoccupare, resisti”, ha continuato rivolgendosi all’attore di “Striscia”.

Secondo il sedicente mago, insomma, è necessario intervenire sugli omosessuali, perché “quella sessualità sbagliata è un peccato mortale”. Il santone, inoltre, ha garantito anche di saper curare malattie come il cancro e l'epatite c. Prima di congedare il suo “paziente”, però, gli ha intimato di non dire nulla a nessuno. Tuttavia, poi, raggiunto dalla Squaglia l’uomo non ha smentito nulla e ha ribadito di essere in grado di "guarire" le persone da alcuni mali: "Gesù mi ha fatto scavare un pozzo, l'acqua qui è come quella di Lourdes", ha concluso.

