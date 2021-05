Matteo Bassetti e sua moglie? "Ecco chi mi sembrano". TvTalk, un paragone sconcertante: attimi di gelo su Rai 3

29 maggio 2021 a

a

a

Ha fatto molto parlare la comparsata televisiva di Matteo Bassetti insieme alla moglie, la bellissima e biondissima Maria Chiara Milano Vieusseux. Il celebre virologo, ormai presenza fissa per tutti gli italiani da ben più di un anno, si è presentato a Domenica Live di Barbara D'Urso proprio insieme alla sua consorte. I due si sono prestati a un'intervista intima e divertente, in cui lei ha anche rivelato che all'inizio, di lui, non ne voleva sapere. Troppo pieno di sé, spiegava Maria Chiara, la quale ha poi però ceduto al fascino del virologo genovese.

"Lui non è romantico, ma...": Lady Bassetti per la prima volta in tv. Dettagli piccanti sul marito Matteo

E della coppia Bassetti-Vieusseux si è tornati a parlare, sempre e rigorosamente in televisione, per la precisione a TvTalk, il programma del sabato pomeriggio in onda su Rai 3 e tutto dedicato a ciò che accade sul piccolo schermo. E Sebastiano Pucciarelli, uno degli animatori di TvTalk insieme al conduttore, Massimo Bernardini, si è speso in un commento un poco tagliente, in un paragone che, forse, non sarà piaciuto granché al virologo: "Bassetti e signora ospiti a Domenica Live sembravano un po' Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi", ha commentato tranchant.

Capito Bassetti? Ecco chi è sua moglie: bellezza bionda e clamorosa. Colpo D'Urso, una pazzesca foto dietro le quinte | Guarda

Dalla D'Urso, Bassetti ha svelato: "Ero un paninaro". Dunque ha raccontato anche il suo passato da arbitro. La moglie, su di lui, ha affermato: "Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere...". E ancora, la signora ha confessato: "Sono molto gelosa, ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. Sì, a lui fa proprio piacere, piacere appunto", aveva concluso dalla D'Urso.

Mai visto Bassetti coi capelli? La clamorosa foto d'archivio, cosa tira fuori la D'Urso: sconcerto generale | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.