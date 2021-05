Verissimo, Veline in lacrime: il messaggio dal cuore di Striscia la Notizia le fa crollare, un addio doloroso

30 maggio 2021 a

Cala il sipario sulla coppia di Veline più longeva nella storia di Striscia la Notizia: Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, bellissime e longeve, infatti si congedano dal programma di Canale 5. Una lunghissima parabola, la loro, che rivelano l'addio a Verissimo di Silvia Toffanin, altrettanto su Canale 5.

E nel corso della puntata, ecco che a Shaila e Mikaela viene recapitato il messaggio di Manuela Bertolo, coreografa nel tg satirico, che si rivolge a loro affermando: "In questi quattro anni avete lavorato duramente, raggiunto risultati di altissimo livello e onorato il vostro talento. Continuate a seguire la moda del duro lavoro perché è l’unica che non passerà mai di moda". Parole che colpiscono al cuore le due veline, che non riescono a trattenere le lacrime.

A Verissimo, le due hanno tracciato un bilancio della loro lunghissima avventura a Striscia la Notizia, sul cui bancone saliranno per l'ultima volta il prossimo 12 giugno, il giorno in cui balleranno il loro ultimo stacchetto.

Parlando della sua parabola a Striscia, la Neaze Silva, la velina bionda, ha spiegato: "Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne", conclude. Duqnue, Shaila Gatta: "Si chiude un cerchio speciale. Aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi", fa calare il sipario la velina mora.

