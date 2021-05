Uomini e Donne, oggi nessuna puntata: stop per Maria De Filippi. Ma al suo quartier generale...

Francesco Fredella 31 maggio 2021 a

Nessuna puntata di Uomini e Donne. Da oggi, lunedì 31 maggio 2021, il programma di Maria De Filippi - in onda su Canale 5 - si ferma per la pausa estiva. Una stagione fortissima per gli ascolti e per gli scontri (e anche per i confronti). Gemma Galgani non ha ancora trovato il principe azzurro: nessun amore e si attende il ritorno in televisione a partire del prossimo mese di settembre. Gemma, neppure quest'anno, ha trovato l'amore: un vero e proprio colpo di scena. Ha pianto, ha sofferto, ha sperato: non è riuscita ad innamorarsi. Il resto è storia delle ultime ore.

Intanto, i programmi della De Filippi continuano a ingranare: Raffaella Mennoia, una delle storiche autrici e collaboratrici, fa sapere che a breve dovrebbero iniziare le riprese di questa nuova edizione di Temptation Island. Cresce l'attesa anche perché è rebus sulle coppie che potrebbero sbarcare nel villaggio in Sardegna dove le tentazione daranno filo da torcere ai concorrenti.

Ed il pomeriggio di Canale 5 punterà tutto sulle soap turche. Alle 14.45, subito dopo la puntata di Una Vita, inizierà Mr Wrong – Lezioni d’amore e poi Love is in the air. Per rivedere Gemma, Tina Cipollari e probabilmente ancora una volta Sirius (il giovane marinaio che ha corteggiato la Galgani) i telespettatori dovranno attendere la fine dell’estate. Meritato riposo per tutti. Ma nel quartier generale della De Filippi si lavora anche alla nuova edizione di C'è posta per te, che come sempre dovrebbe essere registrata ad agosto (andrà in onda a gennaio).

