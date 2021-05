Caterina Balivo e il futuro in Rai, "tutta per lei": indiscrezioni esplosive dai piani altissimi

31 maggio 2021 a

Dopo una lunga pausa trascorsa ben lontana dalla tv, Caterina Balivo è pronta a riprendersi la scena. Non avendo più trovato spazio durante le in day-time, i vertici di Viale Mazzini starebbero studiando il futuro in azienda della conduttrice napoletana. Sono varie le ipotesi al vaglio, ipotesi sulle quali si spende Oggi. Tra, suggerisce il rotocalco, un programma in prima serata tutto per lei.

Per molti anni, Caterina Balivo è stato il volto che ha accompagnato milioni di italiani durante l'ora di pranzo. Sono tanti i programmi che hanno riscosso un certo successo: Festa Italiana, Detto Fatto e Vieni da Me. Dopo una pausa volontaria, presa per dedicare più tempo alla sua famiglia, Caterina Balivo è pronta a sbarcare con un talk, oppure un gameshow.

La conduttrice cresciuta in provincia di Caserta non è infatti nuova ai giochi televisivi. Un format che l'ha vista protagonista nel 2008-09 a Dimmi la Verità, dove volti noti del mondo dello spettacolo dovevano riuscire nell'intento di rivelarsi l'un l'altro scomode verità sulla vita personale. Il programma superò addirittura gli ascolti di Amici di Maria De Filippi con punte di oltre il 23% di share. Ce la farà Balivo a riconquistare il pubblico? Prima dovrà però conquistare i piani alti di Viale Mazzini.

