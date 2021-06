Uomini e Donne, indiscrezione pazzesca su Gemma Galgani: "Con una donna", cambia sponda?

Francesco Fredella 01 giugno 2021 a

E si torna a parla di Gemma Galgani. Ancora una volta, di nuovo. Anche se Uomini e Donne - il programma di Maria De Filippi su Canale 5 - è finito da poco. Per lei, che è un must del dating-show, arriva il momento di fare un bilancio: nessun amore e tanta voglia di trovare la persona giusta. Ma le cannonate non mancano, ci pensa Giorgio Manetti (suo ex) ancora una volta a dire frasi al vetriolo. "Perderà credibilità", dice il Gabbiano, perché sembra - stando ai rumors - che Gemma a settembre corteggerà una donna. Sarà vero? Un mistero. Ed è per questo motivo che Manetti rimane di stucco, senza fiato e senza parole. Così, a Nuovo Tv - il settimanale diretto da Riccardo Signoretti - aggiunge: "Da dodici anni cerca un uomo".

Intanto, il Gabbiano è sparito dalle scene televisive. Zero inviti e tanta voglia di continuare a parlare della faccenda Gemma senza freni. Spera di ricevere una proposta Manetti, però, non sente la mancanza della televisione ed infatti si sta concentrando sul cinema (che è la sua passione di sempre). Nelle prossime settimane sarà proprio sul set di un film di Uno Strano Weekend al Mare insieme a Sossio Aruta (compagno di Ursula Bennardo dalla quale ha avuto una figlia).

La pellicola è diretta da Marco Frosini e Alessandro Ingrà. Poi Manetti, a quanto pare, si è ritagliato un angolo di Paradiso in Toscana dove vive con la sua attuale compagna. Di lei, però, non c'è traccia: nessuna intervista e nessun altro tipo dio coinvolgimento mediatico. Solo tanta voglia di riservatezza. Insomma, un vera inversione di tendenza rispetto al passato.

