Striscia la Notizia, notate nulla di strano? Clamorosa figuraccia di Raoul Bova su Canale 5, occhio al video

Eccoci a Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5 in questa prima puntata di giugno. E la banda di Antonio Ricci, con Gerry Scotti e Michelle Hunziker dietro al bancone e alla conduzione, propone la rubrica "Fiction Folies", dove vengono mostrati alcuni grossolani errori in cui incappano le fiction trasmesse sui canali generalisti.

Si parte da Buongiorno, mamma!. "Osservate bene: Raoul Bova ha un bimbo in braccio col volto rivolto verso il suo petto - fa notare la voce fuori campo di Gerry Scotti -. Ma poco dopo, ecco il volto girato dall'altra parte". E via dicendo in questo modo, per una lunga serie di inquadrature che valgono un bassissimo voto in pagella.

Si passa poi sul set di Màkari, in onda su Rai 1. "Attenzione ai bicchieri - afferma la Hunziker -: non ci sono cannucce. Ma dopo pochi secondi, ecco che appaiono. E anche in questo caso "le cannucce vanno e vengono", inquadratura dopo inquadratura.

Sotto a chi tocca. E tocca a Daydreamer - Le ali del sogno. "La bella protagonista dà da mangiare alla galline. La ciotola è prima mezza vuota, ma nell'inquadratura successiva ecco la ciotola piena quasi fino all'orlo". Altro grossolano errore di montaggio.

E infine, Tempesta d'Amore. L'attore della soap-opera infatti indossa in un'inquadratura un gilet e in quella successiva soltanto la maglietta. E le due inquadrature continuano a rincorrersi, creando un effetto... spiazzante. Altro erroraccio da matita rossa.

