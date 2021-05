Striscia la Notizia, "ti sostituiscono con Icardi". E Ibrahimovic: "Qualcuno deve arrivare", sì all'argentino in rossonero?

31 maggio 2021 a

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il terzo Tapiro d’Oro stagionale, il settimo in assoluto. A consegnarglielo è stato come sempre Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che è riuscito a rintracciare lo svedese per consegnargli il poco ambito riconoscimento. Che mai come stavolta sa proprio di beffa, con il tg satirico di Antonio Ricci che è stata un po’ cattivello con l’attaccante del Milan. Il quale è stato costretto a malincuore a rinunciare all’Europeo con la Nazionale a causa dell’ennesimo infortunio patito in questa tribolata stagione.

“Mi dispiace non poterci essere, ma non bisogna mai mollare”, ha commentato Ibrahimovic ai microfoni del tg satirico di Canale 5. In attesa del servizio completo, che andrà in onda stasera - lunedì 31 maggio - a partire dalle 20.35, dalle anticipazioni emerge che Zlatan ha anche risposto alla provocazione di Staffelli su Mauro Icardi che potrebbe essere cercato dalla dirigenza del Milan per coprire il vuoto che si viene a creare ogni volta che Ibrahimovic non è disponibile per infortunio.

“Sono favorevole all’arrivo di qualcuno che aiuti la squadra, deciderà la società”, è stata al risposta diplomatica dello svedese. Il quale, prima di salutare l’inviato di Striscia la Notizia, si è anche lasciato andare all’ironia e ha fatto una battuta su un possibile ritorno al Festival di Sanremo, dove quest’anno è stato voluto da Amadeus: “Non si sa mai. Sono molto ricercato…”.

