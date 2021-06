Uomini e Donne, "il giorno più bello della mia vita": clamoroso, chi arruola Maria De Filippi

Francesco Fredella 03 giugno 2021 a

Si scopre che Maria De Filippi arruola Francesco Chiofalo, che nella prossima stagione sarà tronista di Uomini e Donne, il dating-show in onda su Canale 5, lo storico programma Mediaset. “Che bella notizia che ho avuto oggi, anche se per qualcuno sarà una brutta sorpresa anzi bruttissima... io lo chiamo semplicemente karma! Purtroppo non posso spoilerare nulla ma ne riparliamo a settembre! Ormai è confermato”, svela sui social l’influencer romano (che ha partecipato a due edizioni di Temptation island).

"Allora ragazzi, oggi è uno dei giorni più belli della mia vita. Sono super contento. Vorrei condividere con voi questo momento, ma non posso dirvi nulla. C’è un po’ da aspettare. Poi capirete perché oggi sono così contento. Non riesco a smettere di ridere dalla felicità. Uno pensa che nella vita per arrivare a certi traguardi deve prendere scorciatoie o sporcarsi. Invece non è vero, se uno si comporta bene, secondo la propria etica i risultati arrivano. La vita è giusta e i buoni vincono sempre. I cattivi fanno sempre una finaccia e nel mio caso una fine bruttissima“, aggiunge Chiofalo.

Per adesso l’indiscrezione corre veloce in rete, lui non si sbilancia troppo e neppure nel quartier generale di Queen Maria gli autori si sbottonano. Bocche cucite. Silenzio assoluto. Ma l’arrivo di Chiofalo potrebbe dare una svolta al format, che arruola un personaggio forte, influente. E intelligente. Chiofalo, infatti, è un arredatore di interni, ama gli animali e legge libri. Dietro il suo “vocione” inconfondibile e i tatuaggi c’è tanto di più. Ora, dopo la fine della storia con Antonella Fiordelisi, è pronto ad innamorarsi di nuovo.

