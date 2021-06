Amici di Maria De Filippi, Michele Merlo ricoverato in gravi condizioni: "Emorragia cerebrale, leucemia fulminante"

05 giugno 2021 a

a

a

L'ex cantante di Amici Mike Bird, al secolo Michele Merlo, è ricoverato in gravi condizioni per una leucemia fulminante. A confermare le indiscrezioni emerse sui social è la famiglia del ragazzo, con un comunicato stringato e drammatico: "È ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico d’urgenza nella notte tra giovedì e venerdì scorsi a seguito di emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante improvvisa".

"Dove li hanno beccati". Dopo 'Amici', un clamoroso triangolo amoroso: Martina Miliddi manda fuori di testa i due cantanti





L'ultimo post del giovane, che aveva partecipato al talent show di Maria De Filippi su Canale 5 nel 2017, nel corso della sedicesima edizione, era stato pubblicato su Instagram lo scorso 2 giugno e oggi suona come tremendamente premonitore. La foto è quella di un tramonto, ma a colpire come un pugno allo stomaco è la didascalia: "Vorrei un tramonto ma mi esplode la gola e la testa dal male. Rimedi?". Piccoli problemi di salute quotidiani, in apparenza, e infatti molti fan e amici si limitano a scambiarsi affettuosi auguri di pronta guarigione. In realtà, forse, un campanello d'allarme per quello che si stava scatenando nel suo corpo. Una volta sparsa la notizia della gravità della sua salute, sono arrivati i messaggi di incoraggiamento anche dai protagonisti delle ultime edizioni di Amici, come Aka7even e Federico Rossi.

"I denti storti, il mio fisico, il carattere". Giulia Stabile, i dettagli del dramma: così è nata la vincitrice di Amici



L'edizione numero 16, come ricorda anche il sito specializzato Gossipetv, vide Michele fare la parte dell'"antagonista" e fu vinta dal ballerino Andreas Muller e con altri giovani artisti oggi noti come Riccardo Marcuzzo e Shady. Pur lontano dalla ribalta nazionale, Michele, oggi 28 anni, non ha mai smesso di fare musica anche dopo essere stato eliminato in semifinale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.