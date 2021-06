Michele Merlo, il messaggio di affetto dell'ex fidanzata Shady conosciuta proprio ad Amici

06 giugno 2021 a

Ore di ansia per Michele Merlo, conosciuto anche con il nome d’arte di Mike Bird. Il ragazzo ha partecipato ad Amici nel 2017, nell’edizione vinta dal ballerino Andreas Muller. Il 28enne è ricoverato in gravissime condizioni a Bologna per un’emorragia cerebrale causata da leucemia fulminante. Il padre del cantanteha spiegato che suo figlio è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. Ora è in coma farmacologico, ma le speranze di una sua ripresa sono ridotte al lumicino.

Tantissime le personalità del mondo dello spettacolo e della musica che hanno voluto esprimere un pensiero nei confronti di Michele Merlo. Da Maria De Filippi ad Emma Marrone, passando per Federico Rossi e Riki Marcuzzo. Non è mancato il gesto di Shady, l’ex fidanzata di Mike Bird. I due si sono conosciuti e innamorati proprio durante la partecipazione ad Amici.

Una storia d’amore vissuta nel massimo riserbo che però si è bruscamente interrotta dopo la fine del programma di Canale 5. “Sending a prayer”, ha scritto la ragazza di origini marocchine sulle sue storie di Instagram. Ovvero: “Mando una preghiera”. Per il momento Shady ha preferito non aggiungere ulteriori dichiarazioni sulla vicenda. Michele Merlo è sempre stato molto riservato sugli affari di cuori. Per un periodo, dopo la liaison con Shady, si è parlato di un flirt – mai confermato – con la youtuber, attrice e conduttrice Mariasole Pollio. Mentre Shady continua a lavorare nel mondo della musica. Nel 2019 è entrata a far parte del gruppo di musica elettronica Shanguy. Il gruppo è molto seguito in Polonia, dove da tempo scala le classifiche musicali, ma pure in Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria.

