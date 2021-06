È sempre mezzogiorno, "entra e fai quello che ti diciamo": diktat ad Antonella Clerici da dietro le quinte? Uno strano caso in Rai

08 giugno 2021 a

Una Antonella Clerici "teleguidata" a È sempre mezzogiorno, quasi fosse una Ambra Angiolini ragazzina a Non è la Rai. Nello studio del cooking show dell'ora di pranzo su Rai1 succede di tutto. "Vi giuro su ciò che ho di più caro: mi hanno detto 'entra e fai quello che ti diciamo'", spiega la Clerici facendo il suo ingesso davanti alle telecamere, subito dopo la sigla iniziale. I telespettatori, a casa e anche sui social a giudicare dai commenti in tempo reale, sembrano spiazzati. "Ora mi stanno dicendo che devo indossare gli occhiali da sole" ha aggiunto subito dopo Antonellina, sulle note di Everybody needs somebody. "Mi ricorda i Blues Brothers", commenta divertita,

È l'inizio della gag con lo chef Lorenzo Biagiarelli e il fattore Alfio Bottaro, vestiti proprio come gli indimenticabili John Belushi e Dan Aykroyd, i protagonisti dello spassosissimo film musicale firmato da John Landis e zeppo di classici soul e rythm&blues. Per l'occasione, anche Cristina Lunardini, in cucina, si mette gli occhiali da sole. "Siamo veramente imbranati! L’unica cosa vera è che io non sapevo niente - si discolpa ridendo sempre la Clerici -. Cosa siamo, un incrocio tra i Blues Brothers e le Iene?". Si potrebbe dire un bel "pasticcio", restando in tema culinario. E come sempre in cucina, non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace e in fondo quel che conta è il risultato finale: si ride e si scherza, e va bene così.

E di motivi per sorridere da oggi la Clerici potrebbe averne uno in più. Come suggerito da Santo Pirrotta a Ogni mattina su Tv8, infatti, il suo compagno Vittorio Garrone "è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero ‘convolare’ entro la fine dell’anno, chissà". Dal canto suo, la Clerici non ha mai sposato il suo precedente compagno Eddy Martens, dal quale ha avuto nel 2009 la figlia Maelle.

