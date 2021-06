Striscia la notizia, ciò che non avete visto: "Moscerino". Tina Cipollari-Gianni Sperti, volano insulti in studio

09 giugno 2021 a

a

a

Nell'ultima puntata di Striscia la notizia dell'8 giugno vanno in onda la classifica del meglio del peggio della tv, i nuovi mostri. In lizza, al secondo posto c'è la lite tra Gianni Sperti e Tina Cipollari nel salotto di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Al grido di "No Maria io esco", i due si sono scontrati duramente, come dimostrano le immagini mandate in onda dal tg satirico di Antonio Ricci. "Ha sempre ragione lui, se uno non è d'accordo con lui siamo tutti cretini. Ma va a quel paese", sbotta la Cipollari.

"Come mi sono fatto male". Si presenta così a Reazione a Catena: la grossa vincita che supera il dolore | Guarda

Del resto Tina è una che litiga spesso in tv. La settimana scorsa non ha perso l'occasione per dire a Gemma Galgani quanto sia finta. Così, durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 28 maggio, la storica opinionista del programma si è rivolta alla dama torinese dicendole: “Non puoi emozionarti anche se vola un moscerino". Gemma, infatti, si è commossa in studio guardando una vecchia coppia del programma che ha raccontato la loro relazione dopo aver abbandonato la trasmissione.

"Quel legame speciale". Romina jr su Al Bano e mamma, che bomba: la Lecciso che dice?

Quella andata in onda era stata l’ultima puntata di Uomini e Donne, almeno per questa stagione. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, si fermerà per la pausa estiva e tornerà in onda a settembre. Protagonisti di oggi sono stati i cavalieri e le dame del Trono Over. E come al solito non è mancato il battibecco tra Tina e Gemma.

Isola dei Famosi, subito dopo la finalissima la scelta radicale di Angela Melillo: vita stravolta?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.