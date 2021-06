Uomini e Donne, lo strano discorso di Tina Cipollari: terrore tra i fan, è un addio. Occhio alla sua faccia...

09 giugno 2021 a

Il tam-tam è impazzito, la rivoluzione sarebbe di quelle profonde, impensabili, inattese e inattendibili. Stiamo parlando di Uomini e Donne, lo storico programma di Maria De Filippi, il dating-show che anno dopo anno, stagione dopo stagione, va in onda su Canale 5. E l'ultima, di stagione, si è da poco conclusa. Ed è proprio da quella puntata che si è scatenato il tam-tam impazzito.

Si parla di una delle storiche protagoniste di Uomini e Donne, Tina Cipollari. Già, perché in molti hanno notato come nell'ultimissima puntata dell'anno, la mitica dama, si sia prodotti in saluti un poco sospetti. Già, prima che calasse il sipario sul format condotto dalla De Filippi, la Cipollari ha fatto un lungo discorso: non sono per certo passati inosservati i saluti allo staff e a tutta la redazione.

Per intendersi, la Cipollari negli anni precedenti non aveva mai fatto un discorso simile. E soprattutto anche il suo volto sembrava parlare, quasi sofferente. E insomma, ci si interroga: era un addio? Tina Cipollari forse non ci sarà nella prossima edizione di Uomini e Donne? Il quesito appassiona i fan della trasmissione, che ovviamente sperano di rivederla in studio. Ma il dubbio, ora, è concreto: Tina Cipollari potrebbe mollare. E dunque, ci si chiede anche: nel caso, Gemma Galgani come farà? Come potrà resistere senza la sua storica, amatissima e odiatissima antagonista?

