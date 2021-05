Uomini e Donne, la più brutale umiliazione per Gemma Galgani: "Ma a chi interessa questo personaggio?", da chi viene insultata

29 maggio 2021 a

Uomini e Donne è giunto alla conclusione anche per questa stagione televisiva, in cui ha avuto il solito successo a livello di telespettatori grazie all’unione del trono over con quello classico. Anche quest’anno una delle protagoniste indiscusse è stata Gemma Galgani, tra le sue conoscenze puntualmente finite male e le liti continue con Tina Cipollari all’interno dello studio di Canale 5. Proprio in coda sul dating show di Maria De Filippi si è scatenata una polemica da parte di Giorgio Manetti.

Il quale in realtà ce l’ha specificatamente con Gemma Galgani, con la quale ha avuto una storia d’amore importante in passato, ma finita comunque male come tutte le altre più brevi. Intervistato dal periodico Ora, Manetti ha mostrato di aver cambiato drasticamente opinione sulla dama torinese rispetto a quando stava con lei: attualmente non sembra gradire molto la persona e soprattutto il personaggio che si cela dietro Gemma. “Ci rendiamo conto che la nostra storia d’amore è finita sei anni fa? A volte davvero non comprendo tutto questo interesse che si alimenta intorno a questo personaggio”, ha dichiarato Manetti.

L’ex cavaliere non si capacita del fatto che faccia ancora discutere la sua relazione con Gemma. Tra l’altro ormai ha trovato l’amore fuori da Uomini e Donne - che “non mi piace più”: Manetti ha infatti parlato della sua storia con una certa Caterina. “Va molto bene - ha dichiarato - tutto fra noi va d’amore e d’accordo”.

