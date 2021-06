Striscia la Notizia, i siti truffa di assicurazioni che ti ingannano: occhio, ecco come evitarli

10 giugno 2021 a

L'inviato di Striscia la Notizia Riccardo Trombetta ha scovato tantissimi nuovi siti truffa di assicurazioni che promettono offerte incredibili ingannando migliaia di utenti che si ritrovano in mano poi coperture non valide. Prima offrono prezzi vantaggiosi, poi chiedono di dare loro i soldi e infine rilasciano dei documenti non validi che potrebbero perfino portare al sequestro dell'auto su cui si viaggia e a una multa. Una fregatura insomma.

Lo stesso Trombetta ha provato a chiamare i responsabili di questi siti per saperne di più. Ma appena dopo essere stati smascherati c'è chi ha messo giù il telefono, chi ha negato tutto, chi ha trovato delle impensabili giustificazioni e chi ha promesso di non fare più alcuna truffa. Ma cosa bisogna fare se si è tra le vittime del raggiro? Trombetta lo ha chiesto a un esperto, Daniele Pistolesi, presidente dell'associazione vittime di truffe finanziarie.

"Quando si cade nella trappola di questi truffatori è sempre molto difficile recuperare. E' doveroso sporgere denuncia e poi se si è versato con carta di credito ricaricabile o carta di credito si può richiedere lo storno delle transazioni contestate nell'arco di 13 mesi dalla data del versamento - ha spiegato l'esperto -. Se si è effettuato un bonifico bancario si può richiedere un richiamo del bonifico stesso con la causale "frode finanziaria" e sperare che i soldi tornino indietro".

Qui il servizio di Striscia la Notizia sui siti truffa di assicurazioni

