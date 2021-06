Striscia la Notizia, "Ho i poteri per curare i tumori": sedicente mago smascherato a Roma, cosa faceva e come lo hanno beccato

11 giugno 2021 a

In provincia di Roma ci sarebbe un sedicente mago che sostiene di avere poteri prodigiosi, in grado di far guarire chi lo paga profumatamente persino da tumori e altre malattie. Striscia la Notizia lo ha smascherato. Un attore del tg satirico di Canale5 lo ha chiamato fingendo di avere un parente molto malato. "Non la vedo la morte di quest'uomo, lui troverà una terapia che lo farà stare nella normalità", ha detto allora il santone, che poi ha anche raccontato di avere già salvato persone date per spacciate.

In un secondo momento il mago ha chiesto delle foto della persona malata per fare un "lavoretto" su di lui. Ma quanto costa il lavoretto? "Ci devo lavorare 20 giorni, devo prendere materiale brasiliano, diciamo 750 euro", ha risposto il santone. Che poi ha spiegato come verrà fatto il lavoro: "Blocchiamo il tumore. Il mio maestro è brasiliano, mi segue da 20 anni. Una volta all'anno è a Roma. Lui lavora con gli angeli brasiliani che si chiamano Rishà, non è magia nera del diavolo".

Quando però è stato raggiunto dall'inviata di Striscia Chiara Squaglia, il santone ha negato tutto. "Come fa a guarire?", gli ha chiesto lei. "Non l'ho mai detto, non è così. Io non metto in pericolo nessuna vita, c'è una persona dietro, non dipende da me". In ogni caso ha promesso infine di smetterla.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sul sedicente mago

