Rita Dalla Chiesa, la morte che la travolge: "Incredibile addio a tutte e due". Non solo Carla Fracci, sconvolgente coincidenza

"Incredibile addio a due": con queste parole Rita Dalla Chiesa ha fatto notare su Twitter che poco prima della morte di Carla Fracci, è venuta a mancare proprio la donna che l'ha scoperta: l'etoile della Scala Luciana Novaro. "Si è spenta ieri, un abbraccio alla figlia", ha scritto la conduttrice. La donna aveva 98 anni compiuti lo scorso 3 marzo e a dare la notizia della sua scomparsa è stata la figlia Cristina Nutrizio, nota autrice televisiva.

Muore Carla Fracci, l'icona della danza ci lascia a 84 anni.

La Novaro era considerata una delle più grandi ballerine in Italia e nel mondo: aveva lavorato con Luchino Visconti e aveva curato importanti coreografie. Fu proprio lei a scoprire la Fracci nella scuola di danza a Milano. La notizia della morte di Carla Fracci, intanto, continua a scuotere il mondo dello spettacolo. Kledi Kadiu, ex professionista di Amici, ha fatto fatica a nascondere la commozione a Storie Italiane, nel salotto di Eleonora Daniele. Con la voce rotta dal pianto, ha raccontato che lei era una persona carina con tutti e sempre sorridente.

"Chi era Carla Fracci, perché mi ha fatto sognare": il dolore di Tiziana Panella

Un commosso ricordo è arrivato anche da Anbeta Toromani, ex ballerina di Amici, che in un'intervista a Fanpage ha ricordato Carla Fracci. In particolare, ha dichiarato che è stata la più grande e voleva che la chiamasse per nome. Insieme hanno fatto diversi spettacoli in giro per l’Italia. Sapeva della sua malattia, ma non ha voluto raccontare nulla da quel punto di vista: "Non mi va di dire di più. È stato un segreto e rimarrà tale”.

"In questo periodo, poche buone notizie". Antonella Clerici travolta dal lutto

