Amici, Deddy e Rosa si sono lasciati, lo sfogo: "Non serbo rancore", cosa c'è dietro

Francesco Fredella 15 giugno 2021 a

a

a

Tanto tuonò che piovve. E la fine della storia tra Deddy e Rosa, entrambi ex concorrenti dell'ultima edizione di Amici, il programma di Canale 5, adesso è ufficiale. Per loro strade differenti dopo il programma di Maria De Filippi che, tra l'altro, ha visto trionfare l'amore tra Giulia Stabile (vincitrice di questa edizione) e SanGiovanni. La conferma della rottura tra Deddy e Rosa, che tra l'altro era già nell'aria, arriva direttamente dalla concorrente che sui social ha fatto uno spoiler.

Amici, dramma per Alessandro Cavallo: terrificante lutto, chi lo lascia a soli 36 anni





“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato. L’ho fatto semplicemente perché non mi sentivo pronta", dice. Poi spiega l'importante d uno stop così: "Silenzio è stato necessario per riflettere, metabolizzare e soprattutto per trovare le parole”. “La relazione tra me e Deddy – racconta Rosa - pur essendo nata in un contesto molto lontano dalla nostra quotidianità, è stata per me davvero importante. Dopo un mese, sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato“.

Domenica In, Mara Venier e la paralisi facciale: "Prima la salute", drammatiche indiscrezioni sul programma

La ballerina dice di essere pronta a ricominciare da sè: la rottura, in questo caso, sembra definitiva. Rosa sottolinea che, proprio perché nutriva il desiderio che la relazione non prendesse una brutta piega, ci ha messo “un po’ di più a parlarne apertamente”. Tuttavia tiene a ribadire che le cose possono andare o non andare. D’altra parte tutto ciò fa parte del gioco della vita e “soprattutto non è colpa di nessuno… semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”, ha aggiunto con sincerità. "Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”, confessa dialogando con i fan.

Orrore in strada contro Sangiovanni: "Vergognati". Insulti e minacce, tutto per questa maglietta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.