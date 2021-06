La Vita in Diretta, Barbara Alberti sbotta sui vaccini: "Ti sentivi ingannato, bucato e trafitto"

16 giugno 2021 a

a

a

Uno sfogo che arriva a La Vita in Diretta quello di Barbara Alberti. Nella puntata del 16 giugno si parla ancora di AstraZeneca e, in particolare, dei vaccini e di quanto coprano rispetto alle varianti. "Ti sentivi bucato tu proprio - si è sfogata la scrittrice nel salotto di Alberto Matano su Rai1 - trafitto, ingannato. Ieri il prof. Matteo Bassetti ha dato questa bellissima notizia che comunque si è protetti al 90 per cento con le due dosi". E ancora, in una chiara frecciata agli allarmisti: "La cosa che mi ha più interessata e sollevata in questi giorni è il fatto che poi, io ascolto molto la radio, c’era un bombardamento sul fatto che “le varianti” bucano il vaccino. È tutto sperimentale. Ci è caduta questa tegola in testa, già ci è stato fatto questo miracolo di fare i vaccini a un tempo record, straordinario".

La Vita in Diretta, il "miracolo" di Alberto Matano: senza precedenti, trionfo su Rai 1

Qualche mese fa però la Alberti all'HuffingtonPost raccontava tutti i dubbi sulla pandemia: "C’è stata una strage di vecchi. Non dico che sia stata una strage intenzionale. Che han fatto fuori i vecchi apposta, studiando un piano diabolico, sul modello nazista: questo no. Però è innegabile che grazie alla pandemia hanno trovato il modo di liberarsi di un bel po’ di anziani che, dal punto di vista di chi stila il bilancio pubblico, costituiscono da tempo una voce impegnativa della sezione ‘spese’".

"Che figura di m***". Balle della "vedova" di Maradona, Alberto Matano la demolisce in diretta tv (e Dago infierisce)

Un'accusa pesante che poi però la scrittrice aveva spiegato meglio: "Di chi è la colpa? Di nessuno. O meglio: della disorganizzazione; e di uno Stato che dalla parte della disorganizzazione pian piano si è messo. In questo senso, credo si possa parlare di una strage di stato, anche se non è stata una strage programmata, voluta".

"È andato in onda solo 20 minuti. Eppure...". Matano, la più pazzesca delle rivincite: Mediaset, ora è un bel guaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.