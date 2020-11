La vita in diretta, Alberto Matano smaschera le balle della "vedova" di Maradona. Dagospia: "Che figura di m***"

30 novembre 2020 a

a

a

"Che figura di m***a". Dagospia picchia duro su Cristiana Sinagra, la donna da cui Diego Armando Maradona nel 1987 ha avuto un figlio, Diego Junior, riconosciuto solo 20 anni dopo. La Sinagra, amica d'infanzia di Barbara D'Urso (era la figlia del custode del condominio napoletano in cui è crescita la presentatrice, rivela Dago), a Pomeriggio 5 accusa La Vita in diretta di Alberto Matano, che l'aveva intervistata: "Sono stata chiamata da un numero anonimo che senza il mio permesso ha mandato in onda le mie parole. E' una trasmissione nazionale. Ma la cosa andrà avanti. Non finirà qui!". Dagospia, però, fa notare che il programma di Rai 1 ha mandato in onda un servizio con le parole della "vedova" da lei stessa autorizzate a viva voce.

Maradona morto, a Pomeriggio 5 la D'Urso chiama il figlio Diego Junior: non risponde, poi la drammatica scoperta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.