Chi l'ha visto, Federica Sciarelli criticata per Denise Pipitone: "Inconcepibile", chi è il big di Mediaset che si schiera

16 giugno 2021 a

a

a

Federica Sciarelli è stata criticata per tutti gli approfondimenti e le notizie esclusive che sta dando su Denise Pipitone a Chi l’ha visto. La trasmissione di Rai3 sta facendo vero servizio pubblico su un caso oscuro come quello del rapimento della bambina di Mazara del Vallo, avvenuto il primo settembre del 2004: a distanza di diciassette anni si cerca ancora la verità, grazie anche all’indagine che è stata riaperta dalla Procura di Marsala e ai nuovi dettagli che sono emersi negli ultimi mesi.

"Quella frase di cui ancora mi vergogno". Denise Pipitone, il raptus in procura di Federica Sciarelli: ciò che non aveva mai confessato

Rispondendo a una lettera inviatagli da un lettore, Maurizio Costanzo su NuovoTv ha preso le parti della Sciarelli: “La Procura ha ripreso ad indagare sulla scomparsa di Denise grazie a programmi come Chi l’ha visto e Quarto Grado. Secondo me il giornalismo investigativo è un valore da tutelare, eppure c’è chi critica queste trasmissioni, non capisco il perché”.

Denise Pipitone, gli "sgarri" tra Matano e Sciarelli in Rai? "Come stanno davvero le cose", la verità sul loro rapporto

“Le inchieste fatte da cronisti validi - ha aggiunto Costanzo - possono servire da supporto alle indagini giudiziarie nei casi come quello di Denise Pipitone: chi fa il giornalista deve essere guidato da un unico faro, quello della verità. L’intento comunque non è quello di sostituirsi ai magistrati, altrimenti si rischia di fare processi mediatici il cui effetto può essere dannoso per tutti”.

La testimonianza-chiave, l'ultima clamorosa rivelazione su Denise Pipitone: colpaccio firmato Sciarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.