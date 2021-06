Amici, ricordate Riki? Vita stravolta, una parabola impensabile: ma quale musica... cosa fa oggi

17 giugno 2021 a

Ve lo ricordate Riki, il protagonista di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e la cui ultima stagione si è recentemente conclusa? Bene, Riki - ovvero Riccardo Marcuzzo - da quel programma ne era uscito come vincitore, primo in classifica insomma. E ora, direttamente dalle pagine di Chi, il settimanale a tutto gossip diretto da Alfonso Signorini, arrivano inattese soffiate sul suo cambio di vita.

Su Chi, nella rubrica "Chicche di gossip", infatti si legge quanto segue. "Rivoluzioni in vista per l’ex vincitore di Amici Riccardo Marcuzzo, detto Riky: si è scoperto stylist e arredatore per la sua nuova dimora e, soprattutto, ha trovato l’amore con la giovane modella svedese Ella Ayalon. I due vivono insieme a Milano e sono inseparabili". Insomma, una nuova vita da arredatore e stylist. E, soprattutto, un nuovo amore, che sarebbe solidissimo.

Di Amici, nelle ultime ore, si è tornati a parlare anche per le belle parole spese da Serena Marchese, tra le protagoniste dell'ultima edizione, su Alessandra Celentano. "Volevo renderla orgogliosa perché stava credendo tantissimo in me. Ha creduto in me. Devo dire che sono un sacco contenta ed emozionata. Tante persone che mi seguono hanno comprato i biglietti. Questo mi fa tanto piacere. Rassicuro tutti che sarà un bellissimo spettacolo di danza", ha spiegato la Marchese, ballerina, parlando della sua professoressa.

