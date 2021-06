L'aria che tira, Vittorio Feltri sul partito unico: "Un giudizio? Sono solo chiacchiere", il duro consiglio a Silvio Berlusconi

17 giugno 2021 a

"La Lega ha un piede nel governo però è anche molto critica, questo è poco comprensibile alla gente. Ecco perché in questo anno e mezzo ha perso ed è calata nei sondaggi. Mentre Fratelli d'Italia è molto cresciuta grazie alla scelta di stare all'opposizione del governo Draghi". Così Vittorio Feltri, ospite di L'Aria che Tira in onda su La7, commenta l'attuale situazione politica del centrodestra. Rimarca il fatto che la scelta di Giorgia Meloni ha pagato nei sondaggi anche per il fatto di non aver fatto una opposizione becera all'attuale governo.

"Questi tentativi di unificare il centrodestra dimostrano che siamo in una fase di elaborazione di progetti e quindi non possiamo giudicare un progetto che per ora è solo una chiacchiera. Non possiamo ancora giudicare", ribadisce Feltri, che analizza l'ultima proposta politica lanciata da Silvio Berlusconi, che vorrebbe Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia tutti nello stesso partito.

Infine il direttore editoriale di Libero dà un consiglio al centrodestra: "Quando si tratta di andare a votare per le amministrative bisogna darsi da fare. Al tempo stesso non si può perdere di vista la possibilità di andare anche ad elezioni nazionali e quindi bisogna giocare su tavoli. Io non ci trovo nulla di strano", analizza Feltri che non si meraviglia delle tante manovre politiche che si stanno completando nello schieramento del centrodestra, nonostante i sondaggi diano la compagine in netto vantaggio sul centrosinistra per le elezioni politiche.

