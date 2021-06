Amici, Giulia Stabile entra nello staff di Maria De Filippi: "Da ballerina a...", ecco cosa le faranno fare

18 giugno 2021 a

Giulia Stabile entra ufficialmente nello staff di Maria De Filippi. La ballerina, vincitrice dell'ultima edizione di Amici su Canale 5, si è fatta apprezzare non solo dal pubblico a casa ma anche da tutta la squadra che lavora dietro alle quinte del talent. Appare chiaro, adesso, che la redazione abbia intenzione di collocare Giulia in qualche nuovo progetto. Lo dimostra un video pubblicato sui social di Amici qualche ora fa.

La 19enne, inoltre, sta anche partecipando ai casting della nuova edizione del talent di Canale 5, come hanno fatto in passato anche altri ex allievi. Non una novità, insomma. La novità sarebbe un'altra: Giulia è su Witty Tv in un nuovo progetto. Non è ancora chiaro di cosa si tratti, ma sulle pagine dei programmi di Maria è apparso questo messaggio: "Ci sono persone che a volte ‘meriterebbero’ proprio un gavettone. E tu, a chi vorresti farlo? Scrivici su [email protected], la nostra Giulia è pronta ad aiutarti!”.

Nel filmato in questione si vedono all'inizio due ragazzi che prendono il sole in giardino, ma il ragazzo è troppo concentrato su se stesso. Così la ragazza che è insieme a lui, infastidita da quell’atteggiamento, decide di chiedere l’aiuto della ballerina. Le telefona e dice di avere bisogno di lei. Giulia allora si attiva subito per correre in soccorso della ragazza: “Ci penso io!”. E subito dopo la si vede fare un gavettone al ragazzo. Sarà questo lo scopo del nuovo progetto? Andrà in giro per l’Italia a fare gavettoni? Non è dato ancora sapere, ma nei prossimi giorni si scoprirà se sarà un vero programma televisivo o solo un progetto per il Web.

