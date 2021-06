Otto e Mezzo, Massimo Cacciari: "Vaccinato? Fatti miei". Gelo in studio, Lilli Gruber di sasso

18 giugno 2021 a

a

a

“Se sono vaccinato? Fatti miei, basta”. Massimo Cacciari ha lasciato di stucco Lilli Gruber nel corso della puntata di venerdì 18 giugno di Otto e Mezzo. Evidentemente la conduttrice di La7 non si aspettava di fare un torto all’ex sindaco di Venezia con tale domanda e ha subito cambiato argomento. In precedenza Cacciari aveva offerto il suo punto di vista sul caos scatenato attorno alla campagna di vaccinazione e sulla conferenza stampa a Palazzo Chigi di Mario Draghi.

"Allora te lo dico io". Mieli travolge Travaglio: sconcertante accusa a Conte e Arcuri | Video

“Non mi risulta che il premier sia un virologo o un epidemiologo, si sarà informato e gli avranno detto di dire quelle cose”, ha dichiarato Cacciari. “Le strutture scientifiche gli avranno detto che va tutto bene - ha aggiunto - cosa ne posso sapere io? Draghi accusato di non metterci la faccia e di intervenire poco? Ma cosa deve dire, ci ha messo la faccia eccome, ha cambiato il responsabile della vaccinazione. Poi sono successe ulteriori confusioni, come sempre in questo Paese si ammette dopo di aver sbagliato. La procedura razionale prevedeva di puntare tutto sulla messa in sicurezza della popolazione a rischio, una regione l’ha fatto, un’altra no, solita confusione italiana”.

"Ho sentito sciocchezze". Travaglio gela Lilli Gruber e lei lo fulmina così: beccata dalla regia di Otto e mezzo | Video

Cacciari, però, non ha affatto apprezzato un passaggio della conferenza di Draghi: “Il premier dice che gli italiani sono stati bravi, ma basta con questa retorica insostenibile e insopportabile. Perché doveva esserci un fuggi fuggi dalla vaccinazione? Ma siamo scemi? Ogni volta che gli italiani non si comportano da idioti sono bravi?”.

"Ecco cosa sappiamo". Galli inquietante sul cocktail di vaccini, c'è da sudare freddo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.