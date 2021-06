Isola dei famosi, "peccato per Ilary Blasi". Cecilia Rodriguez, frase clamorosa: "Prossima volta, se ci sarà"

19 giugno 2021 a

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi era pronta la proposta di matrimonio con protagonisti Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ma i due non hanno voluto e con toni gentili e comprensivi hanno rivelato che tale momento avverrà nell’intimità della loro vita privata. Così ha commentato Roberto Alessi su Novella 2000: “Peccato per Ilary Blasi! Sarà la prossima volta, se ci sarà”. Il pubblico infatti èrimasto con il fiato a sospeso quando Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si sono ritrovati durante il reality a farsi una dichiarazione d’amore con tanto di anello.

Moser ha però rifiutato, dicendo che quando succederà Ilary Blasi sarà la prima a saperlo. “Mi ha colpito la dignità di Ignazio Moser” ci ha tenuto a sottolineare Roberto Alessi su Novella 2000. D’altronde la coppia è sempre stata molto discreta e anche quando ha attraversato una piccola crisi non ha mai dato adito al feroce mondo del gossip.

Ma quando ci sarà la proposta di matrimonio di Ignazio Moser a Cecilia Rodriguez? La certezza non c'è ma i bene informati dicono che sarà presto perché Moser all’Isola dei Famosi ha detto che è ora di dare una svolta al loro rapporto che sembra scritto nel destino (i suoi nonni si chiamavano Ignazio e Cecilia). Nel frattempo Ignazio Moser ha fatto capire di essere stufo della quarantena. Un motivo in più per quando finirà di tornare a festeggiare magari un bel matrimonio.

