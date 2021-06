Amici, Giulia Stabile e la cannonata (molto intima) a Sangiovanni: "Lui finge?". Un grosso caso

22 giugno 2021 a

Si torna a parlare di Giulia Stabile, trionfatrice dell'ultima edizione di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Si torna a parlare della ballerina e di Sangiovanni, il secondo classificato, nonché uomo della Stabile: tra i due, al talent-show Mediaset, è nata una storia d'amore che va a gonfie vele. Il punto è che ora i due si raccontano in un'intervista di coppia rilasciata a WittyTv, nella quale si raccontano, scherzano e si mostrano più innamorati che mai.

Curiosa la risposta della Stabile quando le chiedono chi tra i due sia più geloso. Lei, infatti, ridendo ammette senza pensarci troppo: "Sono più gelosa io, ma lui finge di non essere geloso". Una discreta stoccata contro il fidanzato, che da par suo replica affermando che non è vero. Dunque, le belle parole spese da lui sulla compagna: "Le auguro di risolvere e superare tutte le sue paure e le sue insicurezze". Un bel pensiero, dolce e pieno d'amore.

Quindi, la replica di Giulia Stabile, altrettanto tenera: la ballerina ha detto di sperare che Sangiovanni possa vivere "una vita bella e priva di ansie". Una storia d'amore che prosegue a gonfie vele, come detto. E un periodo d'oro per Giulia Stabile, che dopo il trionfo ad Amici ha scoperto l'enorme seguito e l'altrettanto enorme affetto del pubblico nei suoi confronti. E ancora, si è scoperto che la De Filippi ha scelto di puntare proprio su di lei per un nuovo progetto su WittyTv, in cui la Stabile farà dei gavettoni a delle vittime scelte tra il pubblico. Questo, ad ora, l'unico dettaglio emerso su questo peculiare progetto televisivo.

