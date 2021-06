Elisabetta Gregoraci, "a chi ruba il posto": tam-tam impazzito a Mediaset, la più clamorosa delle decisioni?

22 giugno 2021 a

Elisabetta Gregoraci è pronta a tuffarsi nuovamente nel lavoro, e più precisamente nella conduzione di Battiti Live, che a luglio andrà in onda anche su Italia1. Nel frattempo, però, hanno iniziato a circolare delle indiscrezioni a dir poco clamorose sul suo futuro in televisione: secondo il settimanale Diva e Donna, l’ex moglie di Flavio Briatore potrebbe far parte del prossimo palinsesto di Mediaset, dove ha già avuto grande successo in qualità di concorrente del Grande Fratello Vip.

Adesso la Gregoraci potrebbe addirittura riuscire a fare il grande salto: il settimanale la indica tra le possibili sostitute di Barbara d’Urso. Dalle parti di Cologno Monzese c’è infatti da colmare il vuoto della domenica pomeriggio, una fascia molto complicata: l’intenzione è di occuparla con qualcosa di più leggero e votato all’intrattenimento, e infatti nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile impegno di Lorella Cuccarini, reduce dalla prima esperienza come insegnante della scuola di Amici.

Adesso è spuntato anche il nome della Gregoraci, mentre la d’Urso dovrebbe rimanere soltanto alla conduzione di Pomeriggio 5, al quale però si vocifera che potrebbe essere affiancato un programma in prima serata che è ancora top secret. Per la showgirl calabrese, invece, si starebbe pensando a una trasmissione fatta su misura per lei: sarà vero? Ah saperlo… non resta che attendere.

