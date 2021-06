Amici, Giulia Stabile e Sangiovanni: la sconvolgente confessione sul ses***, "perché non lo abbiamo mai fatto"

22 giugno 2021 a

Ancora lei, ancora Giulia Stabile, la ballerina vincitrice dell'ultima edizione di Amici, il format di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Ancora lei e ancora lui, Sangiovanni, secondo classificato e suo compagno: durante il talent, tra i due è nata una storia d'amore che procede a gonfie vele. E i due si confessano in una intervista di coppia concessa a Vanity Fair in uscita domani, mercoledì 23 giugno, dove hanno parlato della loro relazione rivelando particolari davvero impensabili.

In primis, sul sesso: non ne hanno ancora fatto. "Fare l’amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo. Lei ha iniziato a volermi bene prima che a desiderarmi", hanno ammesso. E ancora, Giulia Stabile ha ricordato il primo bacio: "Un giorno che lo sapevo in camera a riposare mi sono sdraiata accanto a lui e ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra", ha ricordato. E Sangiovanni ha aggiunto: "Dai, non era proprio un bacio, era quasi a stampo, come tra due bambini".

Ma a sorprendere, ovviamente, il fatto che i due dicano di non aver ancora "consumato" il loro amore. Nell'intervista, Giulia Stabile torna a parlare degli anni del liceo, frequentato a Roma, durante il quale fu bullizzata per il suo aspetto fisico e per il modo in cui rideva, una vicenda su cui si è molto sbottonata ultimamente. Sangiovanni invece, da par suo, ha rivelato di sentirsi soffocato dalla sua città Vicenza, dove l'ambiente volesse che si omologasse agli altri. Ma questo è il passato: ora, per Sangiovanni e Giulia Stabile, c'è l'amore e il successo.

