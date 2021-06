Ballando con le Stelle, "quella a letto è esperta"? Troppo, cala la mannaia di Milly Carlucci: clamoroso, chi fa fuori

22 giugno 2021 a

C'è aria di rivoluzione a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 confermatissimo per la prossima stagione. Una novità, su tutte, anticipata da Nuovo Tv: con assoluta probabilità non ritroveremo tra i giurati Guillermo Mariotto, lo stilista venezuelano che fa parte del programma dalla primissima puntata, che risale a gennaio 2015.

La Carlucci e gli autori, infatti, vorrebbero tagliarlo per la sedicesima stagione, il cui via è previsto in autunno. Una scelta dovuta, pare, anche agli scivoloni e alle gaffe di Mariotto nell'ultima edizione. Insomma, il vulcanico stilista aveva creato troppi problemi. In primis quel "cicciona con gli strass" rivolto a Rossella Erra, poi quando disse a Elisa Isoardi che sembrava "una esperta di movimenti sul letto". Parole forti che scatenarono aspre polemiche sul programma.

Dunque, la Carlucci avrebbe deciso di sostituirlo: scelta "storica" e radicale , per Ballando. Chi, dunque, al suo posto? Le indiscrezioni puntano su Bianca Guaccero, attrice e attualmente alla conduzione di Detto Fatto, programma in onda su Rai 2. Milly Carlucci, aggiunge Nuovo Tv, non vuole altre polemiche nella prossima edizione, così avrebbe pensato alla Guaccero, che oltre ad avere le giuste competenze per giudicare i ballerini in pista è persona molto garbata. Insomma, tutto l'opposto rispetto a Guillermo Mariotto. E, dunque, la sostituta ideale. Insomma, la rivoluzione a Ballando con le Stelle è servita.

