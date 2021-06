Filippo Bisciglia, "non amo parlarne ma è un momento difficile": il dramma del padre, la più dura delle battaglie

24 giugno 2021 a

Paura per Filippo Bisciglia, il post fa preoccupare i fan: "Non amo parlare di cose private, ma è un momento difficile...". Il conduttore di Temptation Island - in onda a partire dal prossimo 30 giugno su Canale 5 - ha scritto un post su Instagram che ha di fatto preoccupato i fan e li ha lasciati sconcertati. Un post privato in cui Bisciglia rivela qualcosa del suo lato personale che non lascia certo indifferente chi lo segue sui social.

"Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa … Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme… Papà ti amo ❤️ … P.S. non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente… #tiamo #papá #insieme". Questo il post co0n la rivelazione della sua paura rivolta verso il padre cui però non rivela il problema che sta passando. Un appello pubblico che ha raccolto tante risposte di incoraggiamento.

Filippo Bisciglia rivolge, dunque, parole di sostegno e amore al suo papà. Immediati i commenti preoccupati dei fan: "Tutto il nostro sostegno...". E ancora: "Auguri per il tuo papà". "Forza". Intanto Temptation Island, che partirà mercoledì prossimo, è giunto all’ottavo anno consecutivo di conduzione, ed è pronto a raccontare le emozioni, le paure, i dubbi, le mancanze e ogni sfaccettatura del rapporto di coppia dei 12 protagonisti di questo viaggio nei sentimenti: Manuela e Stefano, Valentina e Tommaso, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico.

