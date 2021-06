Oggi è un altro giorno, confessione privatissima di Emilio Solfrizzi: "Intimidito da mia moglie", Serena Bortone di sasso

24 giugno 2021 a

Emilio Solfrizzi ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, su Rai uno, nella puntata del 24 giugno, ha parlato del suo nuovo film, “School of Mafia”, assieme a Nino Frassica, della sua carriera e del rapporto con la moglie Renata Del Turco, sposata nel 1994, che "mi ha intimidito con un mazzo di fiori". "Tutto nasce a Bari – ha spiegato - Ho avuto la fortuna di frequentare una scuola che aveva anche un teatro e dei professori che ci spingevano a viverlo come luogo di scambio di idee, un momento bellissimo. Ci è riuscito bene con Antonio Stornaiolo, con cui ho iniziato la carriera col duo Toti e Tata, e abbiamo continuato. I miei genitori li ho in qualche modo sorpresi, scegliere di fare l’attore negli anni 80 a Bari significava decidere di non fare nulla. Io invece ho preso la carta, mi sono laureato al Dams, in discipline dello spettacolo e allora hanno capito che per me la cosa era molto importante”.

A proposito di sua moglie ha raccontato lasciando stupita la Bortone: "La cosa che più mi ha intimidito è stato quando mia moglie, appena conosciuti, mi ha regalato un mazzo di fiori. Ha sovvertito le regole e da me gli omaggi floreali li fanno gli uomini. Ho reagito come un cretino, con una risatina, non sapevo cosa dirle. All’inizio ho cercato di essere diverso da come ero, di fare il fico. Poi mi ha scoperto, ma ormai mi aveva sposato e non poteva fare niente…”.

Grande il successo con “Tutti pazzi per amore”: “Paolo è il personaggio più divertente che ho interpretato. La lunghezza della fiction permette di portare a galla il personaggio, con tutti i suoi pregi e difetti. Ho messo molto anche di me, come la consapevolezza di non essere bello come richiedono i modelli di oggi e sopperire con la simpatia, oppure il fingere di non essere gelosi. Recitare di consente di fare una terapia. Ho imparato a mie spese che è importante fare pace con se stessi, fare spallucce se le cose per un periodo non vanno bene…”.

