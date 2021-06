La Vita in Diretta, Alberto Matano sul piccolo Nicola: “Me ne assumo la responsabilità”, cosa sa sui genitori

24 giugno 2021 a

Il caso di Nicola Tanturli ha avuto un lieto fine: dopo le due notti passate dal piccolo nel bosco senza che nessuno riuscisse a trovarlo, Giuseppe Di Tommaso - inviato de La Vita in Diretta - con un autentico colpo di fortuna ha sentito la sua voce e ha avvisato i carabinieri, che hanno recuperato il bimbo di soli 21 mesi. Tuttavia ci sono delle ombre sui genitori, accusati di non aver prestato abbastanza attenzione e di non aver dato l’allarme tempestivamente.

Inoltre è emerso un precedente con l’altro figlio, scomparso in circostanze analoghe e poi ritrovato da un vicino. Alberto Matano nella puntata di oggi, giovedì 24 giugno, de La Vita in Diretta ha voluto prendere posizione: “Mi sento di dire una cosa e me ne assumo la responsabilità. Evitiamo un eccesso di dietrologie su questa famiglia. Magari sarebbe successo anche in un condominio, non stiamo sempre lì a giudicare, non siamo giudici e non possiamo puntare il dito sulla vita degli altri. Gli organismi preposti cercheranno di fare luce”.

Poi Matano ha scherzato con l’inviato Di Tommaso, l’uomo che ha trovato il piccolo Nicola: “Non è che adesso lasci La Vita in Diretta per la vita bucolica? Non fare scherzi”. Infine il conduttore di Rai1 ci ha tenuto a ricordare che è motivo d’orgoglio avere Di Tommaso nella sua squadra.

