Reazione a Catena, "è inutile negarlo": la risposta di Marco Liorni spiazza tutti. Cos'è successo

"E' inutile negarlo": Marco Liorni si è detto molto entusiasta del programma che conduce su Rai 1, Reazione a Catena. Il noto quiz estivo ha sostituito per la stagione estiva L'Eredità di Flavio Insinna. Il presentatore si è raccontato in un'intervista al settimanale Vero Tv, parlando soprattutto dell’esperienza del quiz. "Voglio essere sincero, un po’ me lo aspettavo tutto questo calore”, ha commentato.

Il programma, infatti, ha una lunga tradizione: va avanti da quindici anni ed è molto seguito sia dai fan affezionati sia dai nuovi telespettatori per cui la trasmissione rappresenta una splendida scoperta. Si tratta di un appuntamento televisivo imperdibile che non smette di entusiasmare, intrattenere e far sorridere, ma anche emozionare di puntata in puntata, con le partite condotte dalle squadre in gioco. Liorni, poi, ha sottolineato le novità portate in questa edizione, come il torneo dei campioni. A sfidarsi infatti sono stati i concorrenti delle edizioni precedenti, come per esempio i Tre Forcellini. "Per me condurlo è come essere in un villaggio vacanze”, ha aggiunto il presentatore.

Parlando invece dell’assenza del pubblico in studio, legata alle misure anti-Covid, è stato molto netto: "E' inutile negarlo e prenderci in giro, per un conduttore il pubblico è importantissimo". Attualmente questa edizione del programma sta vedendo trionfare le campionesse meglio note come Le Pignolette.

