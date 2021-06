Sonia Bruganelli? "Malefica": bomba del re del gossip, quelle strane voci che circolano a Mediaset

27 giugno 2021 a

Grande attesa per Sonia Bruganelli, all'esordio televisivo al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, in onda su Canale 5, il prossimo autunno. Insieme a lei in veste di opinionista ecco anche Adriana Volpe. Ma l'interesse è tutto per la moglie di Paola Bonolis, la quale si tuffa nel piccolo schermo dopo essersi occupata per anni di un'agenzia di casting che ha fondato e dirige tutt'ora.

Bonolis, da par suo, ha commentato sornione e con ironia: "E adesso sono ca*** tuoi". Personaggio polarizzante e molto seguito, ci si interroga su che cosa farà e come si mostrerà la Bruganelli al GfVip. E un parere a tal riguardo arriva da Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, che sul suo rotocalco ha scritto che la Bruganelli "saprà essere geniale e anche un filo malefica come opinionista".

E ancora, Alessi rivela anche di aver ricevuto un sms dalla moglie di Bonolis: "Mi ha scritto che sono un genio del male". Insomma, tra i due una reciproca stima un po' dark. Per certo, la Bruganelli saprà davvero essere un filo malefica, basti pensare a come scatena l'odio degli haters sui social, i poveri fessi che si indignano per l'ostentazione della sua vita da privilegiata.

Il cast del prossimo Grande Fratello Vip, comunque, non è ancora completo. Si era parlato di Katia Ricciarelli, ancora titubante. Dunque, Signorini potrebbe riportare in tv Pamela Prati, così come si vocifera su Mariano Catanzaro, ex tronista di Uomini e Donne. Di sicuro, Sonia Bruganelli ci sarà...

