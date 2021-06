Sonia Bruganelli, il clamoroso "tradimento": Paolo Bonolis? Non proprio, con chi la "pizzicano"...

16 giugno 2021 a

a

a

Succulente indiscrezioni televisive. In questo caso non si parla di Paolo Bonolis, bensì di sua moglie, Sonia Bruganelli, assoluta protagonista sui social dove dà sfoggio della sua lussuosa vita aizzando l'invidia di fan ed haters. Ma qui, i social non c'entrano. Come detto, si parla di piccolo schermo.

Sapete per cosa l'hanno chiamata? Dago-indiscrezione sulla Bruganelli: colpo grosso ai piani alti di Mediaset

Il punto è che la prossima stagione la Bruganelli debutterà in televisione, al fianco di Alfonso Signorini e Adriana Volpe nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, già inserita nella programmazione di Canale 5. Insomma, un clamoroso "tradimento" a Mediaset: la Bruganelli non vai in onda con il marito, Bonolis, ma con Signorini. Il tutto dal prossimo settembre.

Un debutto quasi assoluto, quello della Bruganelli in tv. In realtà, in passato, già ne fece un assaggio, in streaming su SDL.TV e su TimVision, con il programma I libri di Sonia. Per quel che riguarda il mondo dello spettacolo in generale, il principale impegno della Bruganelli è stata la gestione di un'agenzia di casting per la tv che ha fondato lei stessa, agenzia che si occupa anche di cinema e di teatro.

"Non rispondo a queste domande". Il messaggio della Bruganelli lascia a bocca aperta: che succede con Bonolis?

Con Signorini, però, ora la Bruganelli entra in televisione dalla porta principale. E Bonolis, che dice? "Se lo fa significa che le piace. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante", ha concluso con ironia Paolo Bonolis.

Laura Freddi fa gli auguri così all'ex storico Paolo Bonolis: compleanno più che speciale. E Sonia Bruganelli che dice?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.