Paolo Bonolis, l'ex Laura Freddi gli fa così gli auguri: compleanno più che speciale. E Sonia Bruganelli che dice?

Sono auguri speciali quelli che Laura Freddi fa al suo ex storico, Paolo Bonolis. Il noto conduttore, infatti, compirà 60 anni il prossimo 14 giugno. La relazione tra i due è durata ben tre anni, prima che lui si sposasse nel 1997 con Sonia Bruganelli, con cui è impegnato tuttoggi. In un'intervista a Novella 2000, la Freddi ha spiegato che all'inizio il suo rapporto con il presentatore venne molto criticato. Lei infatti aveva circa 20 anni, mentre lui era entrato nella trentina e aveva già un matrimonio alle spalle: dal 1983 al 1988 Bonolis fu sposato con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina.

"Oggi nessuno ci farebbe caso, ma all’epoca la differenza d'età fece scalpore. In realtà Paolo è sempre stato un giocherellone, un Peter Pan - ha spiegato la Freddi -. Quei dieci anni di differenza tra di noi non si sentivano assolutamente. Anzi, alle volte lui era più ragazzino di me. Io ero una 'giovane matura' per come ero saggia". Ancora oggi in molti si chiedono come mai sia finita tra i due. La stessa Laura lo ha chiesto a Bonolis quando è stata ospite del suo programma su Canale 5, Avanti un Altro: "Quando ho rivisto Paolo gli ho chiesto: 'Perché le persone dopo trent’anni ancora ci chiedono perché ci siamo lasciati?'. Io me lo sono scordato, non me lo ricordo più. La memoria si è azzerata".

La showgirl, però, ha chiarito di essere in buoni rapporti anche con la moglie del suo ex: "Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria". Anche se poi ha aggiunto che con la coppia riesce a vedersi poco per via degli impegni lavorativi. Tuttavia ha espresso un desiderio: "Spero che prima o poi riusciremo a creare un incontro con le nostre rispettive famiglie”. Alla domanda su un eventuale regalo da fare al conduttore, la Freddi si è trovata in difficoltà: "Il problema è che Paolo è un divoratore, ha letto di tutto e ha visto di tutto quindi non saprei cosa regalargli”. Poi l'idea: "Un buono da spendere in libreria. Così il libro se lo sceglierebbe lui e io sarei sicura di non sbagliare regalandogli qualcosa che non ha già letto o non ha ancora già approfondito".

