Domenica In, "porco!". Mara Venier, grida selvagge dal parco contro Jerry Calà: cala un gelo siderale

Ospitata attesissima, quasi d'obbligo, per Jerry Calà, accolto in studio dalla sua ex storica, Mara Venier, nell'ultima puntata della stagione di Domenica In in onda su Rai 1. Insomma, non poteva mancare il saluto del mitico Jerry. I rapporti tra lui e la conduttrice, dopo il termine della loro relazione, sono sempre rimasti eccellenti (Calà ha da pochissimo compiuto 70 anni).

E l'intervista è ovviamente scoppiettante. I due si sposarono a Las Vegas nel 1984, per poi separarsi poco dopo: lui continuava infatti a tradire lei, la Venier non lo ha mai nascosto. Anzi, disse di averlo trovato con un'altra anche durante la festa di matrimonio, ricostruzione però recentemente smentita dallo stesso Calà.

E il comico, parlando della loro storia a Domenica In, ha affermato: "Noi abbiamo avuto un bellissimo pezzo di vita". E la Venier: "Il nostro è stato un amore che è durato sei anni". E ancora: "Sei diventato mio fratello ed io la tua sorellona", ha chiosato la conduttrice.

Non sono mancate, come detto, le stoccate. Jerry Calà ad un certo punto ha rivelato qualche retroscena sulla loro relazione: "Ti ricordi quando abbiamo fatto lo spettacolo? Sono sicuro che non ti esimerai dal dirmi le battute quando sei venuta al teatro a Milano. Abbiamo fatto uno spettacolo insieme e mi gridavi dal palco porcon", in dilaetto veneto. E la Venier: "Come no, abbiamo fatto lo spettacolo… io so tutte le tue malefatte eh… ci sono io che dirò sempre la verità su come sono andate alcune cose", conclude la Venier, la quale palesemente imbarazzata svia in fretta e furia il discorso.

