Amici, la festa a casa di Lorella Cuccarini finisce male: "Intrecci amorosi con gli ex", cala il gelo al karaoke

Il 30 giugno c’è stato un piccolo ritrovo di ex allievi di Amici a casa di Lorella Cuccarini. Tra i presenti Martina Miliddi, Rosa Di Grazia e Alessandro Cavallo, che hanno trascorso una serata molto piacevole e divertente tra biliardo, balli e karaoke. Alla festicciola si è unita anche la figlia della Cuccarini, che ha condiviso su Instagram una diretta che ha mostrato un momento un po’ imbarazzante per Rosa e Martina.

Il sito Gossip e Tv non se lo è fatto sfuggire: in pratica ad un certo punto il gruppo si è ritrovato a scegliere cosa cantare al karaoke e Rosa Di Grazia ha proposto Loca, la canzone di Aka7even, suscitando l’imbarazzo di Martina. Quest’ultima ha infatti avuto una relazione all’interno di Amici: le cose con Luca non sono finite bene, anche perché ora la Miliddi fa coppia fissa con Raffaele, altro ex allievo di Amici per il quale aveva già manifestato un forte interesse.

Martina si è messa a ridere in evidente imbarazzo e si è dileguata. Poi è tornata per “vendicarsi” con Rosa, appoggiando la proposta di cantare 0 passi di Deddy, ovvero l’ex della Di Grazia. Alla fine nessuna delle due ha partecipato al karaoke né di Aka7even né di Daddy.

