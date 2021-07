Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio contro il pakistano: "A me questo non lo dice, se ne può andare a casa sua"

02 luglio 2021 a

Continua a tenere banco il caso di Saman Abbas e i suoi “effetti collaterali” nelle trasmissioni televisive di approfondimento. Come quella di Paolo Del Debbio, che ieri a Dritto e Rovescio ha avuto un acceso confronto con un rappresentante della comunità pakistana di Magenta. Collegato in diretta, l’uomo è intervenuto sul tema della condizione femminile nel mondo islamico e ha provato a giustificarsi per l’assenza di una donna al suo fianco in un modo che ha fatto saltare i nervi a Del Debbio.

Il pakistano ha infatti dichiarato di aver ricevuto un messaggio da una ragazza musulmana che avrebbe declinato l’invito a partecipare a Dritto e Rovescio perché rappresenta “quel genere di programmi, dove non si cerca il confronto ed è solo un attaccare e basta”. “Del Debbio, ha creato lei questa immagine, ecco perché non vengono”, è stata l’accusa lanciata dall’uomo. A questo punto il conduttore di Rete4 ha fermato tutti e stroncato la discussione sul nascere, esprimendo parole dure ma chiare.

“A me queste accuse non le fa - ha esordito - ha capito? Perché io non ho creato nessuna immagine. Mi è arrivata anche una lettera di alcune donne islamiche che mi ringraziano perché qui dentro le ho fatte parlare. Quindi queste accuse le rivolge a qualcun altro, non a me. Se poi non le piace questa trasmissione, se ne va a casa sua e siamo tutti amici come prima. Ma non mi fa queste accuse, perché non le accetto. Se non ha capito - ha chiosato - glielo spiego un’altra volta”.

