Temptation Island, "volate sedie e tavoli. Poi la fuga": caos mai visto a Mediaset, chi hanno squalificato

03 luglio 2021 a

a

a

Nella prima puntata della nuova edizione di Temptation Island il pubblico ha subito individuato la coppia più esplosiva: si tratta di quella formata da Tommaso e Valentina. Lui ha 21 anni, lei ne ha 40: a caratterizzare la loro storia d’amore è la gelosia fuori dal comune del ragazzo, che ha fatto scalpore per alcune frasi come “il suo corpo è sacro” o “il copricostume devi metterlo sempre”.

"Lui l'ha tradita, sotto le lenzuola...". Temptation Island, coppia allo sbando: il dettaglio piccantissimo

Stando alle indiscrezioni che circolano sulla seconda puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia e in onda su Canale 5, l’avventura in Sardegna di Tommaso e Valentina potrebbe essere finita anzitempo. “La coppia più discussa - si legge - è già stata eliminata per violazione del regolamento”. Ma che cosa avranno mai combinato? Innanzitutto pare che, tra una scenata di gelosia e l’altra, il 21enne si sia fatto attrarre da una delle tentatrici: girano immagini che lo ritrarrebbero sotto le coperte con una delle ragazze.

Il baby fidanzato di Temptation? "Cosa mi ha scritto per un anno". Guendalina, retroscena piccante

Ma la squalifica non sarebbe legata a questo fatto. Stando a quanto riportato da Blasting News, nel resort sardo in cui è ambientato Temptation Island sarebbero volati tavoli e sedie a causa della furia di Tommaso: non è chiaro che cosa l’ha scatenata, ma pare che il ragazzo abbia cercato di raggiungere Valentina nel villaggio delle ragazze, infrangendo le regole. Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire come sono andate le cose per filo e per segno.

"In groppa no". Tommaso e Valentina, è già finita in disgrazia? La voce rovinosa da Temptation

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.