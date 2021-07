Domenica In, Mara Venier e Teo Mammucari la lite e l'abbandono dello studio: cos'è successo

04 luglio 2021 a

Si ripercorre il passato a Domenica In. Il programma di Rai1 non solo manda in onda il meglio della stagione, ma ripropone anche la lite tra Mara Venier e Teo Mammucari. Ospite infatti il conduttore ha rievocato il battibecco a Tú sí que vales, il programma in onda su Canale 5. Parentesi chiusa comunque. I due - hanno ammesso - sono più amici di prima. In ogni caso la Venier ha chiesto esplicitamente alla regia di mandare in onda il filmato.

Nel video la conduttrice si mostrò visibilmente innervosita dal collega che continuava a stuzzicarla: "Non è che il pubblico ti ama moltissimo quando continui a offendermi", disse la Venier prima di mandarlo a quel paese. Subito dopo, però decise di abbandonare lo studio lasciando tutti di stucco. La prima a inseguirla fu Maria De Filippi, che riuscì a convincerla a rientrare.

"Io e Teo abbiamo litigato come matti - ha raccontato la Venier durante Domenica In. Ma questi nostri litigi a Tu sì que vales divertivano". Tant'è Mammucari le ha detto: "Ci manchi. Mi spiazzavi. Per me era un gioco, non so come mai ti attaccavo. Con Iva e Sabrina mi viene meno". Insomma, acqua passata, tutto frutto di un siparietto divertente.

