Pomeriggio 5, altra rivoluzione: a cosa "costringono" Barbara D'Urso, sussurri da Mediaset

Al centro del gossip televisivo c'è sempre Barbara D'Urso. Di lei si è molto parlato nelle ultime settimane, tra tagli, ridimensionamenti e restringimenti che la dovrebbero riguardare a Mediaset. Certo, lascerà lo spazio domenicale che conduceva da qualche anno, in soffitta sia Domenica Live sia Live-Non è la D'Urso. Ma le novità dovrebbero riguardare anche Pomeriggio 5, il programma pomeridiano che conduce ogni giorno su Canale 5.

Secondo quanto anticipa TvBlog, infatti, Pomeriggio 5 cambierà forma: si presenterà al pubblico della rete ammiraglia Mediaset, da settembre, in una versione rinnovata, più snella e concentrata, insomma il taglio sarà più giornalistico e meno urlato-gossipparo. Anche gli spazi dedicati all'intrattenimento dovrebbero subire una compressione. Pochi o nessun ospite in studio con una D'Urso che dialogherà direttamente con gli inviati in esterna, uno dei perni del programma.

Come ricorda sempre TvBlog, il nuovo taglio della trasmissione ricorda un poco quello de La Vita in Diretta condotta da Alberto Matano quest'anno su Rai 1, con ottimi risultati in termini di share. Il punto è che Mediaset avrebbe deciso di dare una ritoccata non solo agli show della D'Urso, ma un po' ai tagli di tutte le testate, con una televisione un poco meno urlata e un pizzico mento trash.

