Mara Venier, Serena Grandi rivela il dramma della conduttrice: "Subito dopo la paresi facciale"

Serena Grandi ha parlato in una intervista del suo rapporto con Mara Venier e con la sua operazione andata male. "Le ho scritto messaggi pieni d’affetto, per coccolarla e per farle sentire la mia vicinanza…”. Serena Grandi ha poi detto che Mara Venier è una donna assolutamente coraggiosa e piena di grinta: "Lei è forte quanto me e sono certa che presto tornerà ad essere la Mara di sempre…”

Serena Grandi ha poi aggiunto di pensare che le dure prove della vita non devono abbattere, anche se ovviamente possono colpire e ferire nel profondo: “Le prove della vita ci colpiscono ma non ci abbattono…”. L'attrice ha anche parlato del suo problema di salute. “Sono davvero preoccupata…” Successivamente Serena Grandi ha confessato di aver adito per vie legali nei confronti di quei medici chirurghi che non si sono accorti del carcinoma creandole un danno.

L'attrice infatti aveva ricordato che, "se mi avessero detto che c’era un problema sarei corsa subito in ospedale. Avrei evitato l’intervento di chirurgia estetica al seno o forse l’avrei fatto in un secondo momento. La mia lotta contro il cancro era ben più importante. State molto attente e diffidate di chi si spaccia per grande medico in tv. Fanno gli interventi a favore di telecamera per appagare il loro ego e non per il bene dei pazienti. Mi hanno poi asportato il seno con un intervento molto invasivo e l'asportazione totale della mammella fino alle ghiandole ascellari. Ora si spera che abbia risolto perché c’è sempre il pericolo di una recidiva", ha spiegato.

