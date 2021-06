Domenica In, stop alla diretta per Mara Venier: corsa dietro le quinte, chi abbraccia in lacrime

27 giugno 2021 a

Mara Venier ha vissuto un momento molto toccante quando è entrato nello studio di Rai1 don Antonio Mazzi per l’ultima puntata della stagione di Domenica In. La conduttrice vanta un grande rapporto di amicizia con il sacerdote veneto, che ormai da anni le viene a far visita in televisione: stavolta ha presentato il suo nuovo libro, ‘La speranza è una bambina ostinata’. Ma al di là dell’intento pubblicitario, forti sono state le emozioni provate in studio.

“Quest’anno non ci siamo incontrati, ma per l’ultima puntata è venuto a trovarmi. Per me è come un padre, spero di non piangere”, ha dichiarato la Venier introducendo don Mazzi. Quando le è andata incontro e lo ha abbracciato, la conduttrice non ha però potuto fare a meno di commuoversi. E allora si è allontanata un attimo dal suo ospite ed è corsa dietro le quinte, dove ha abbracciato con affetto il direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Superato il momento di forte commozione, la Venier si è scusata con il pubblico e con il suo ospite: “Ma oggi è l’ultima puntata”. Assolutamente comprensibile, ancora di più alla luce delle ultime settimane che fisicamente ed emotivamente sono state complicate per la conduttrice di Domenica In.

