Sonia Bruganelli, la confessione su Paolo Bonolis: "Di sicuro grazie a lui...". Carriera e tv, tutta la verità

Applausi per l'onestà a Sonia Bruganelli. Già, perché come è noto la moglie di Paolo Bonolis, insieme ad Adriana Volpe, sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. La prima esperienza televisiva, per la Bruganelli, che sarà a chiamata a sostituire con la Volpe una coppia collaudata e amatissima, quella composta da Pupo e Antonella Elia.

E lady Bonolis, intervistata dal settimanale Nuovo, parla della sua vita, della sua carriera ma anche, ovviamente, della prossima esperienza al GfVip. E proprio riferendosi a ciò che farà in tv, senza nascondersi, la Bruganelli ha ringraziato il marito, affermando: "Di certo ho avuto maggiori opportunità professionali. Quando l’ho conosciuto facevo le telepromozioni per pagarmi l’università". Il riferimento, ovviamente, è tutto per Paolo Bonolis.

E ancora, Sonia ha aggiunto che proprio grazie al marito ha iniziato a lavorare nel dietro le quinte della televisione, realizzando il suo più grande sogno, aprendo l'agenzia di casting che tutt'ora dirige.

Dunque le hanno chiesto se pensa, un giorno, di condurre uno show televisivo al fianco proprio di Paolo Bonolis. Netta la risposta della Bruganelli: "No, questo lo escludo categoricamente". Ma come fa a tenere tutto insieme, famiglia e lavoro, l'essere madre ed essere moglie? La Bruganelli ha spiegato di provarci, di arrangiarsi, ammettendo: "Non so se sto facendo bene. Devo aspettare che i miei figli crescano". Evviva l'onestà, per una seconda volta.

