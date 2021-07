Raffaella Carrà, la decisione della Rai: il clamoroso omaggio alla signora della tv

12 luglio 2021 a

La Rai ha passato l’intera settimana scorsa a onorare Raffaella Carrà mandando in onda interi speciali, oltre a trasmettere in diretta i funerali. Secondo TvBlog.it, per tutta l’intera durata dell’estate verranno riproposte in prima serata su Rai1 le più belle puntate di Carramba che sorpresa. Decisione forse presa dopo i buonissimi risultati Auditel ottenuti settimana scorsa contro Temptation Island.

Inoltre la Rai ha deciso di mandare in onda Raffaella Carrà e il suo Carramba che sorpresa ogni martedì sera su Rai1 a partire da domani sera 13 luglio: “Da domani sera dunque e per tutta l’estate Rai1 celebrerà ogni martedì sera lo spettacolo forse più popolare fra quelli che hanno visto protagonista la mitica Raffaella Carrà…”

Intanto anche Rai Tre ha deciso di mandare in onda ogni giovedì sera l’ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà, A raccontare comincia tu. La prima puntata della trasmissione di Raffaella Carrà andata in onda in replica giovedì scorso ha ottenuto 2.571.000 spettatori con uno share pare al 13,65% (molto di più rispetto alla stessa puntata inedita andata in onda anni fa). E questi ascolti hanno dimostrato ancora una volta l’enorme affetto del pubblico nei confronti dell’artista. Un omaggio dell'azienda con cui la Carrà è cresciuta artisticamente e diventata famosa. Un'azienda che è rimasta nel cuore della Carrà che dopo il passaggio alla Fininvest di Silvio Berlusconi sembrava non essere più così. Il successivo ritorno a fine anni 80 e i grandi programmi che la Carrà ha regalato a Viale Mazzini, Carramba in primis, sono lì a testimoniarlo.

