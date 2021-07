Reazione a Catena, "che succede?": Marco Liorni allibito davanti al concorrente

15 luglio 2021 a

a

a

A Reazione a Catena, in onda nel preserale di Rai Uno, il concorrente va in "tilt" in diretta e non parla più. Marco Liorni rimane allibito e chiede: "Che succede?". Oggi, giovedì 15 luglio, a conquistare il titolo di campioni, è stata ancora una volta la squadra delle Scuffie. Battuti all'intesa vincente gli sfidanti Cocktail. Ma proprio uno dei loro componenti si è reso protagonista di un imprevisto clamoroso in diretta.

"Cali in cu***". Prego? Marco Liorni domanda, il concorrente risponde così: gelo su Rai 1

Gli sfidanti stavano affrontando l'intesa vincente. Il termine da indovinare era "60 minuti". Parte l'intesa. "Formano un'..." è la domanda del conduttore. Ma il concorrente che deve proseguire l'intesa vincente "si impalla" e non dice la parola "ora" che avrebbe permesso al terzo componente di indovinare la definizione. Il concorrente si ammutolisce spiazzando tutti. Scade il tempo e interviene Liorni: "Dovevi dire ora, può capitare...".

"C'è qualcuno sul soffitto". Marco Liorni ferma la puntata: occhio al cielo e sconcerto

Immediati i commenti su Twitter: "Ma che è successo? Si è impallato?". E ancora: "Ma perché si è ammutolito?". "Si è emozionato...". Alla fine, passano al gioco finale le Scuffie che per la quarta sera di seguito indovinano l'ultima parola aggiudicandosi 14.500 euro. Domani ci riprovano. Le Scuffie hanno conquistato il titolo di campioni di Reazione a Catena lo scorso 10 luglio 2021. I tre componenti del gruppo sono Sabrina, Matteo e Laura e vengono da Terni. In totale Le Scuffie hanno vinto finora 47.599 euro

Video su questo argomento "Sto attento ai cibi che macchiano i denti". Come Marco Liorni cura il suo sorriso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.